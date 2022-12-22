MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesinin hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.
Yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasadışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" denildi.
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