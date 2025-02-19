Teğmenlerin ihracına şerh koymuştu: Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı korgeneral emekliliğini istedi!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:44

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:54

Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatıp ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan ve ‘subay yemini’ eden 5 teğmen ile 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmişti. Teğmenlerin ihraç edilmesine karşı oy kullanarak şerh koyan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi. İddiya göre Algan, geçici görevinin 3. Ordu Komutanlığı emrine verilmesi sebebiyle emekliliğini istedi. Teğmenlerin ihracı 4’e karşı 5 oyla alınmıştı.

"ELİNDEN GELENİ YAPMIŞ"

Konuya ilişkin açıklama yapan teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk, askerlerin onur ve ‘askeri şerefi’ olduğunu vurgulayarak, “Sayın Korgeneral Tevfik Algan’ın istifa ederek TSK’dan ayrıldığına ilişkin bilgiler edinilmiştir bu bilgilerin doğru olmadığına inanmak istiyorum. Ancak eğer doğru ise sayın komutan sırf siyasi hezeyanlarla ve FETÖ’cülerin kışkırtmalarıyla yapılan bir operasyon sonucu teğmenlerin silahlı kuvvetlerden ihraç edilmemesi için elinden geleni yapmış Türk ordusunun ve devletinin bekası için makamını ve rütbelerini önemsemeden şerefiyle Türk ordusundan ayrılmış bir komutan olarak anılacaktır kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

"ŞEREFLİ BİR ASKER OLARAK YERİNİ ALDI"

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise, “Korg. Algan adaletsizliğe karşı sessiz kalmayan şerefli bir asker olarak tarihteki yerini almıştır. Askerlik onuru, silah arkadaşlığı ruhu, vazife ve TSK’ya gerçek sadakat, bir Türk askerinin vazgeçilmez hasletleridir. Emeklilik bireysel bir tasarruf ve karardır. Ama bu kararı vermeye; kurum içi rutin dışı ve teamüle aykırı uygulama ve emirler neden oldu ise bu çok rahatsız edicidir. Devletin ve TSK’nın itibarına esas olarak bu uygulamalar zarar verir” değerlendirmesinde bulundu. ANKARA/Cumhuriyet

"DİSİPLİNSİZLİK KABUL EDİLEMEZ"

Teğmenlerin ihraç kararına Hukuk Hizmetleri Daire Başkanı Albay M.G., YDK Şube Müdürü Albay M.A.T., Lojistik Başkanı H.T. ve Kurmay Başkanı Tevfik Algan karşı oy kullanmıştı. Dört üye ihraç kararına düştükleri şerhte, “Resmi tören bitiminde söz konusu andın okunmayacağı yönünde malum ve muayyen hale getirilmiş hizmete ilişkin bir emrin bulunmadığı, resmi törenin bitiminde söylenen ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ söylemi ile okunan andın içeriğinin; Anayasa’nın 2. maddesi ile Harp Okulları Kanunu’nun maddeleri dikkate alındığında hukuka aykırılık teşkil etmediği ve bu nedenle de haklı olarak disiplin soruşturmasına konu edilmediği, öte yandan bir önceki gece yapılan kutlamada bir kısım Harbiyelilerce söz konusu andın plansız şekilde de olsa okunması hususu birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, personelin eyleminin Devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirir ‘Hizmete engel davranışlarda bulunmak’ disiplinsizliğini de oluşturmayacağı, aksi yöndeki kabulün orantılılık, gereklilik ve elverişlilik alt ilkelerini içeren ‘ölçülülük’ ilkesine uygun olamayacağı gibi hakkaniyete de uygun düşmeyeceği, bu nedenle personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği vicdani kanaatinde olduğumuzdan aksi öndeki sayın çoğunluğun görüşüne katılmadık” ifadeleri kullanılmıştı.