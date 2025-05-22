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MSB'den Yunanistan'a tepki: 'İyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değil'

MSB'den Yunanistan'a tepki: 'İyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değil'

22.05.2025 12:58:00
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ANKA
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MSB'den Yunanistan'a tepki: 'İyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değil'

MSB kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi AB Savunma Projelerinin dışında bırakma çabalarıyla ilgili, "Türkiye'nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü ve Avrupa’nın güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur. İkili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımak ve ülkemizi dışlamaya yönelik bir tutum sergilemek iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'Yİ AB SAVUNMA PROJELERİNİN DIŞINDA BIRAKMA ÇABALARI

MSB kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi AB Savunma Projelerinin dışında bırakma çabalarıyla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye’nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü ve Avrupa’nın güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur. İkili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımak ve ülkemizi dışlamaya yönelik bir tutum sergilemek iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değildir. NATO ve AGİT üyesi, AB’nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye’nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz.

Diğer yandan AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. Türkiye ve AB savunma ve güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göçün önlenmesi gibi birçok konuda uzun dönemli stratejik çıkarları paylaşmaktadır. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."

"ÖNCE KENDİ TARİHLERİNİN KİRLİ SAYFALARI İLE YÜZLEŞECEK CESARETİ GÖSTERMELİDİR"

 Bakanlık kaynakları, Yunan makamlarının "19 Mayıs’ta sözde Pontus" iddialarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Asılsız iddialarla şanlı tarihimizi karalamayı ve milletimizin milli mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyenler ne kadar çabalarsa çabalasın tarih ve hakikat değiştirilemez. Tarihsel gerçekleri çarpıtarak bir soykırım yalanı ortaya atanların gerçekleştirdikleri katliamların vahşeti, bugün hala toplumsal hafızada yer almaya devam etmektedir. Bizleri gerçekleşmemiş suçların faili olarak göstermeye çalışanlar, bu beyhude çabadan vazgeçmeli ve önce kendi tarihlerinin kirli sayfaları ile yüzleşecek cesareti göstermelidir."

İlgili Konular: #Yunanistan #Milli Savunma Bakanlığı #MSB

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