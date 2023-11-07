MSB: Sınırda 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:59
MSB: Sınırda 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı
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Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 


MSB Yunanistan fetö

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