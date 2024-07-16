MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Açıklama, Bakanlıktan geldi.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:08
MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


MSB haberleri

İlgili Haberler

MSB’nin talebiyle Diyanet’in askere verdiği konferanslardaki artış dikkat çekti

MSB’nin talebiyle Diyanet’in askere verdiği konferanslardaki artış dikkat çekti
MSB açıkladı: 'Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB açıkladı: 'Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler