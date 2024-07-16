MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Açıklama, Bakanlıktan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2024
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist… pic.twitter.com/3Oafwcymub
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