MSB: Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 08:31

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün için planlanan 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadesine yer verildi.