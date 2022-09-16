MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

16 Eylül 2022 Cuma, 09:16

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti" ifadelerine yer verildi.