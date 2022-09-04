MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

04 Eylül 2022 Pazar, 12:09

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor. Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi.