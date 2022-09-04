MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün sabah itibarıyla tahıl yüklü 12 geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu.

DHA
04 Eylül 2022 Pazar, 12:09
MSB: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor. Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı" denildi. 


gemi Ukrayna MSB Milli Savunma Bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler