MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Yunanistan'dan kaçak yolla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 FETÖ, 1 PKK/KCK mensubunun yakalandığı bildirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:40
MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 terör örgütü üyesi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan kaçak yolla yurda girmeye çalışan 3 FETÖ, 1 PKK/KCK mensubu teröristin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 


MSB Yunanistan Terör örgütü

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