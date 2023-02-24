MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:40

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:40

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan kaçak yolla yurda girmeye çalışan 3 FETÖ, 1 PKK/KCK mensubu teröristin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.