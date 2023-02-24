MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 terör örgütü üyesi yakalandı
Yunanistan'dan kaçak yolla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 FETÖ, 1 PKK/KCK mensubunun yakalandığı bildirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan kaçak yolla yurda girmeye çalışan 3 FETÖ, 1 PKK/KCK mensubu teröristin yakalandığını duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarımızda da mücadelesini sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2023
Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/4llWOweCTU
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