MSB’den bedelli askerlik açıklaması: Kışla eğitimi kaldırılacak mı?

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:24

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı ve “kışlasız bedelli askerlik” uygulamasına geçileceği iddialarını net bir şekilde yalanladı. MSB yetkilileri, bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını vurguladı.

MSB:"KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK ÇALIŞMAMIZ YOK"

MSB kaynakları, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine atıfta bulunarak, bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel askerlik eğitimi süresinin bir ay olduğunu hatırlattı. Açıklamada, “Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

BEDELLİ ASKERLİKTE MEVCUT UYGULAMA NEDİR?

Mevcut sistemde bedelli askerlik yapan vatandaşlar, 26 gün boyunca kışlada temel askerlik eğitimi alıyor. Ancak kışlasız bedelli askerlik iddialarının gündeme gelmesi, bu sürenin kışlaya gitmeden geçirilmesi tartışmalarını beraberinde getirdi. MSB ise bu iddiaları tamamen reddetti.

TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK’TEN AÇIKLAMA

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında, “Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına dair bir çalışması bulunmamaktadır” dedi.

TSK'NIN SURİYE'DEKİ GÖREVLERİ DEVAM EDİYOR

Aynı toplantıda, TSK’nın Suriye’deki görevlerinin sürdüğü ve birliklerin ihtiyaçlara göre konuş yerlerinin değişebileceği veya farklı bölgelerde görevlendirilebileceği de belirtildi.

BEDELLİ ASKERLİKTE TEMEL EĞİTİM DEVAM EDECEK

MSB’nin açıklamasıyla birlikte, kışlasız bedelli askerlik iddiaları asılsız olduğu bir kez daha netleşmiş oldu. Mevcut düzenlemeye göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamındaki vatandaşlar, 26 günlük temel askerlik eğitimine kışlada devam edecek.