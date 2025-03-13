MSB'den Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama!

Suriye geçici hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunana MSB kaynakları, "Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MSB'den Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama!
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DHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 12:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ANLAŞMANIN SAHAYA YANSIMALARINA BAKACAĞIZ"

PKK terör örgütünün Suriye'deki çatı örgütü SDG ve Suriye geçici hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya dair sorular üzerine şu açıklamada bulundu:

“Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmektedir. Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz.

 Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek."


Etiketler: #MSB #sdg #anlaşma #suriye

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