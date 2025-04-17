MSB'den Yunanistan'a 'harita' tepkisi: 'Uluslararası hukuka aykırı girişim'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:46

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:46

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nin yapılacağı Isparta'da bulunan 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

"HAK VE MENFAATLERİMİZİN KORUNMASI YÖNÜNDEKİ KARARLILIĞIMIZ TAMDIR''

Aktürk, Yunanistan tarafından duyurulan Deniz Mekansal Planlaması ile ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. TSK olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan’ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

TSK, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır."

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI'NIN SÖZLERİNE YANIT

MSB kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin" ifadelerini kullandı.