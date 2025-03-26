Yunanistan'da geçit töreninde provokasyon: Türkiye karşıtı çirkin sloganlar atıldı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 08:52

Güncelleme: 26.03.2025 - 08:52

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Astsubay Akademisi öğrencileri, Atina'da düzenlenen Bağımsızlık Günü askeri geçit töreni sırasında Türkiye'ye yönelik sözlü provokasyonda bulundu.

Geçit töreni sırasında kaydedilen görüntülerde, bazı askeri öğrencilerin Türkiye karşıtı çirkin sloganlar attığı ve “Kıbrıs Yunan’dır” şeklinde söylemlerde bulunduğu görüldü.

Olay, Atina'nın merkezinde resmi tören kapsamında gerçekleşti.

Yunan basınına yansıyan bilgilere göre, söz konusu eylem, Yunan ordusu ve hükümet kademelerinde rahatsızlığa yol açtı.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, provokatif söylemlerde bulunan öğrenciler hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor.

Aynı haberde, olayın ardından ordu tarafından resmi bir açıklama yapılmasının planlandığı ve bu açıklamada “sloganlarla güç gösterisi yapılmaz” mesajının verilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Söz konusu olayın, Türkiye tarafından da diplomatik düzeyde tepkiyle karşılandığı bildirildi. Türk yetkililerin durumu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

SYRIZA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA da olaya tepki gösterdi.

SYRIZA, olayı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “milliyetçi sloganların ve disiplinsizliğin iktidarı garanti etmediğini” vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

Kaynaklardan konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez" olduğu belirtildi.

YUNAN BÜYÜKELÇİDEN MESAJ

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Yunanistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada Türk-Yunan ilişkilerine atıfta bulunarak, "Coğrafya ve tarih bizi aynı bölgede yaşamaya mahkum etti. Geleceğe işbirliği, ilerleme ve refah hedefiyle bakmaktan başka alternatifimiz yok" ifadelerini kullandı.

“Bu yıl bir kez daha Bağımsızlık Günümüzü Ankara'da çok özel bir noktada kutluyoruz, zira iki ülke liderleri gerginlik olmadan komşu olarak yaşamanın yollarını araştırmaya devam etme kararı aldılar” diyen Bizakis, “Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkinin iki ülkenin modern tarihinde önemli bir bölüm olduğunu” vurguladı.

Bizakis, “iki ülkenin yeni bir yol izlemeye, ilişkilerinde yeni yaratıcı yollar aramaya karar verdiğini” ve “bu yeni yolun, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin ardından, doğrudan Yunan halkından gelen gerçek ve spontane bir dayanışma duygusuyla başladığını” söyledi.

Bizakis, şöyle devam etti:

“Bu spontane tepki ikili temaslarımızın yoğunlaşmasının yolunu açmıştır. Belirli işbirliği alanlarını içeren özel bir yol haritası hazırlandı ve o zamandan beri her düzeyde bir dizi ziyaret gerçekleştiriliyor. Geliştirilen işbirliğimizin önemli bir yönü de göç konusudur. İkili işbirliğimiz, özellikle iki ülkenin polis ve liman makamları arasında, düzensiz akışları önlemek ve her şeyden önce insan tacirlerinin ağlarıyla mücadele etmek amacıyla yoğunlaşmıştır. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik işbirliği, iki liderin Atina'da 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşılması yönünde yaptıkları ortak açıklama temelinde yolunda ilerlemektedir. En somut sonuçlardan biri, Avrupa Komisyonu'nun istişare ve onayının ardından geçtiğimiz 12 ay boyunca uygulanan Kapıda Vize programı olmuştur. Bu programın başarılı sonuçları ve iki ülke arasındaki çok sayıda turist değişimi, insanlar arası bağların gerçekten önemli olduğunu ve aramızdaki en iyi iletişim ve dostluk köprüsü olabileceğini teyit etti.”

Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB'ye katılım perspektifine bağlılığını sürdürdüğünü söyleyen Bizakis, “Avrupa müktesebatı ve bu müktesebatın üzerine inşa edildiği bilinen değerler çerçevesinde birlikte hareket etmeliyiz. Mevcut çabalarımızın yerine getirilmesini ve daha önce bahsettiğim ideal ve hedeflerin uygulanmasını dört gözle bekliyoruz. Barış ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamak istiyoruz” diye konuştu.