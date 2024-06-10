MSB’nin kapsamlı uzman erbaş alımı tartışma yarattı
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 25 bin uzman erbaş alınacağını personel temin sayfasından duyurdu. MSB tarafından alınan idari bir kararla yaklaşık 3-4 yıldır uzman erbaş temini yapılmadığı bundan sonra uzman erbaş kaynağının sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacağı şeklinde bildirimde bulunulduğunu anımsatan emekli Tümamiral ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Son 3-4 yılda uzman erbaş yerine sözleşmeli erbaş ve er temin edip bunlara uzman erbaşlığa geçiş sözü verilmişken, şu an neden uzman erbaş temini yapılmaktadır?” dedi.
Bağcıoğlu, “Yüksek sayıda uzman erbaş temini yapılırken 2024-2025 döneminde sözleşmeli erbaş ve er ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? Yeterli temin yapılmaz ise bu zafiyet nasıl giderilecektir? 25 bin uzman erbaş adayının dönem, eğitim merkezi ve mevcutlar esas alınarak yapılan eğitim planlaması nasıldır? Beş yılda kendi isteğiyle sözleşme yenilemeyerek ayrılan ve sözleşmesi feshedilerek resen ayırılan personelin miktarı yıllara sari olarak kaçtır?” sorularının yöneltti.
25 bin uzmanın eşzamanlı eğitimi durumunda eğitimin yetersiz kalmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan emekli Albay Orkun Özeller, alımda ilkokul mezunu olmanın yeterli görünmesinin de nitelik sorunu yaratacağını söyledi. Özeller, personel sayısının korunması için öncelikle tecrübeli personelin gitmesine engel olacak özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- İşte ilk sandık sonuçları
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- Oyuncu Gamze Özçelik evlendi
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı