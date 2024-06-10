MSB’nin kapsamlı uzman erbaş alımı tartışma yarattı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Bağcıoğlu, “Yüksek sayıda uzman erbaş temini yapılırken 2024-2025 döneminde sözleşmeli erbaş ve er ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? Yeterli temin yapılmaz ise bu zafiyet nasıl giderilecektir? 25 bin uzman erbaş adayının dönem, eğitim merkezi ve mevcutlar esas alınarak yapılan eğitim planlaması nasıldır? Beş yılda kendi isteğiyle sözleşme yenilemeyerek ayrılan ve sözleşmesi feshedilerek resen ayırılan personelin miktarı yıllara sari olarak kaçtır?” sorularının yöneltti.

25 bin uzmanın eşzamanlı eğitimi durumunda eğitimin yetersiz kalmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan emekli Albay Orkun Özeller, alımda ilkokul mezunu olmanın yeterli görünmesinin de nitelik sorunu yaratacağını söyledi. Özeller, personel sayısının korunması için öncelikle tecrübeli personelin gitmesine engel olacak özlük haklarının düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

