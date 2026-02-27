MSÜ'de uyuşturucu soruşturması! 3 sözleşmeli ere tutuklama talebi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığının resmi yazılı ihbarı üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından komutanlık bünyesindeki 9 sözleşmeli er hakkında başlatılan soruşturmada 3 er tutuklama, 6 er ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3 ER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK

Yeni bir ihbar üzerine gözaltı süresi uzatılan erler, "uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma" iddiasıyla yeniden adliyeye sevk edildi. Savcılık, 3 şüpheliyi bir rezidans dairesi kiralayarak uyuşturucu temin ettikleri gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

MSÜ’DE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Erler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamalarıyla gözaltına alınmalarının ve ifade vermelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve idrar örnekleri vermişti.