MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı!
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AA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:01

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2025-MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


Etiketler: #aday #ösym #sınav #msü

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