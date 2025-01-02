ÖSYM duyurdu... MSÜ 2025 başvuruları başladı!

ÖSYM Başkanlığınca 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuruları başladı.

ÖSYM duyurdu... MSÜ 2025 başvuruları başladı!
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AA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:45

ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 27 Ocak'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.


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