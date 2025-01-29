MTSO Başkanı Sadıkoğlu: "Depremin ikinci yılında Malatya’da konut ihtiyacının sadece yüzde 10'u karşılandı"

Yayınlanma: 29.01.2025 - 19:07

Güncelleme: 29.01.2025 - 19:07

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, basın mensuplarıyla bir araya gelen Malatya Ticaret sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin deprem sonrası geldiği noktayı değerlendirdi. Sadıkoğlu, “Şu ana kadar kura çekimi yapılan konut sayısı sadece 26 bin 305. İhtiyacın yüzde 25'i karşılanmış durumda. Bugün ikinci yılına giriyoruz ve anahtar teslim oran sadece yüzde 10 seviyelerinde. Teslim edilen iş yeri ise hiç yok” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla, Ticaret Sanayi Odası binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sadıkoğlu, deprem ve sonrası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sadıkoğlu, yapı stoku yıkımı anlamında, Malatya’nın Hatay’dan sonra geldiğini, işyeri hasarı yönünde ise ilk sırada yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

“Deprem felaketi geçiren Malatya’mız bugün ciddi sıkıntılar ile iç içe. Halen sıkıntılarımız devam ediyor. 6 Şubat'ta hepimizin "asrın felaketi" tabir edilen depremle karşı karşıya geldiğini biliyoruz. Hep birlikte bunu yaşadık, teneffüs ettik. İkinci yılın dönemindeyiz ve yine bir aradayız. Vefatlarımız diğer illere göre azdı; depremde toplamda bin 237 kişi vefat etti. Ancak depremde büyük yaralar aldık. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum: Yapı stoklarında aldığımız zarar, Hatay'dan sonraki ikinci sırada. Özellikle iş yerlerinde Hatay'dan da öndeyiz ve depremde en ağır yara almış dört ilden daha ön sıradayız iş yerlerinde. Ama bina stokunda Hatay’dan sonra 2’nci sıradayız. 35 bin 680 binamız ağır hasar aldı. 27 bin 500 bağımsız ofis ile iş yerimiz tamamen kullanılamaz hale geldi.

"MALATYA NİTELİKLİ GÖÇ VERDİ''

Nitelikli göç verdik. Vermeye devam ediyoruz. TÜİK’in açıklamalarına göre, 103 bin’e yakın kişi şehri terk etmiş ve tamamen farklı şehirlere yerleşmiş. Ancak bizim öngörülerimize göre, 200 bine yakın vatandaşımız şehir dışında bekliyor. Şehir düzelirse belki geri dönmeyi düşünecekler. Ancak şehrin bu sürecinin uzamasıyla birlikte, farklı şehirlerde sosyal altyapı oluşturup ve aileleriyle birlikte bu şehirlere adaptasyon sağlarlarsa geleceklerini de düşünmüyoruz. Özellikle bizim buradaki öngörümüz şu: Yarınlarda binaları yapsanız bile nitelikli insanların şehirden gitmesi, bu şehir için çok ciddi ve kalıcı bir hasar verecek. Belki bina hasarlarından daha fazla, nitelikli insanları kaybetmek ve bununla beraber sıkıntılar bununla beraber sıkıntılar baş gösterecek.

"MALATYA'DA KALMAK ADINA İNSANLAR DİRENİYOR''

55 bin şehir merkezinde olmak üzere 100 bin vatandaşımız ve 3 bin 500 esnafımız 3’üncü kışı konteynerde geçirdiğini de görüyoruz. Malatya'da kalmak adına insanlar direniyor. Şehirde atalarını, dedelerini gördükleri, ticaretinde direniyor. Bugün 3’üncü kışını geçirdi ve bu noktada, daha önce 20-30 kişi çalışan iş yerlerinde, asgari ücretin altında geçim düzeyinde yevmiyelerle çalışmaya çalışıyorlar.

"TESLİM EDİLEN İŞ YERİ HİÇ YOK''

Şu ana kadar kura çekimi yapılan konut sayısı sadece 26 bin 305. İhtiyacın yüzde 25'i karşılanmış durumda. Bugün ikinci yılına giriyoruz ve anahtar teslim oranı sadece yüzde 10 seviyelerinde. Teslim edilen iş yeri ise hiç yok. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, 2025 itibarıyla tüm konut ve iş yerlerini teslim edeceklerini söyledi. Bizim de temennimiz bu yönde. Bugüne kadarki süreçte gidenlerin geri dönmesi adına ve hızlı hareket edilmesi bizim arzumuzdur. Özellikle iş yerlerinin bir an önce adaletli bir şekilde teslim edilmesini istiyoruz. Ancak bugüne kadar teslim edilen hiçbir ticarethane yok. Şehirdeki insanların sosyal anlamda gidebileceği mekanlar, alışveriş yapabileceği yerler yok. Aileleriyle birlikte ihtiyaçlarını gideremedikleri bir atmosferde yaşıyorlar. Bu durum, şehir için yaşanmaz bir hal alacağını ifade etmek istiyorum.



