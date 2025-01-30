Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:54

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:54

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemeleri için son günler. MTV ödemesi yapmak isteyenler elektronik ortamda plaka sorgulaması ile ödemelerini yapabilir. Peki, MTV ödemeleri ne zaman, nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için son gün ne zaman?

MTV ÖDEMELERİ SON TARİH

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Yılda iki kez yapılan MTV ödemesi online olarak gerçekleşmektedir.

2025 yılı MTV 1. taksit ödemeleri için son gün 31 Ocak 2025.

EN DÜŞÜK MTV ÖDEMESİ NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı.

Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 499 liraya; en yüksek ise 230 bin liraya çıkacak.

Motor hacmi bin 300'den düşük olan, değeri 455 bin 300 lirayı aşan ve 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV'si 5 bin 803 lira olacak.

Bin 300-bin 600 arası motor hacmine sahip, değeri 455 bin lirayı aşan ve 1- 3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV'si de 10 bin 112 liraya çıkacak.

ONLİNE MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

GİB’in online hizmetleri sayesinde yapılandırma başvuruları kolayca yapılabiliyor, ödeme planları oluşturulabiliyor ve taksit seçenekleri değerlendirilebiliyor. Bu olanaklar, yurttaşların hem mevcut yükümlülüklerini yerine getirmelerini hem de geçmiş dönem borçlarını düzenli bir şekilde kapatmalarını mümkün kılıyor.

GİB’in resmi internet sitesi üzerinden ödeme yapmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

www.gib.gov.tr adresine gidin.

Ana sayfada yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" sekmesine tıklayın.

Araç sahibinin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasını, plakasını ve tescil tarihini girin.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ödemeniz gereken vergi miktarı ekranda görüntülenecektir.

Kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girerek ödemenizi güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.