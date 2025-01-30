YDS/1 başvuruları bitti mi? YDS/1 geç başvuru ne zaman? YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta yapılacak. Peki, YDS/1 başvuruları bitti mi? YDS/1 geç başvuru nasıl yapılır?

YDS/1 başvuruları bitti mi? YDS/1 geç başvuru ne zaman? YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:21

Yılın ilk YDS sınavı için sayılı günler kaldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta uygulanacak. Peki, YDS/1 başvuruları bitti mi? YDS/1 geç başvuru nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 YDS/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YDS için geç başvuru işlemleri, 7 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 YDS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 YDS/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 YDS/1 sınavı için geç başvuru ücreti 1.125 TL olarak belirlenmiştir.


Etiketler: #YDS #YDS sınavı #Geç Başvuru

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