YDS/1 başvuruları bitti mi? YDS/1 geç başvuru ne zaman? YDS/1 geç başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta yapılacak. Peki, YDS/1 başvuruları bitti mi? YDS/1 geç başvuru nasıl yapılır?
Yılın ilk YDS sınavı için sayılı günler kaldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta uygulanacak. Peki, YDS/1 başvuruları bitti mi? YDS/1 geç başvuru nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...
2025 YDS/1 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
YDS için geç başvuru işlemleri, 7 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 YDS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
2025 YDS/1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 YDS/1 sınavı için geç başvuru ücreti 1.125 TL olarak belirlenmiştir.
Etiketler: #YDS #YDS sınavı #Geç Başvuru
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