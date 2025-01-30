Özel eğitim desteği 2025: Özel eğitim desteği nedir? Özel eğitim desteği zam oranı ne kadar? Özel eğitim desteğine nasıl başvurulur?

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:04

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bir kısmı bütçeden karşılanıyor. Özel eğitim desteğine başvuran bireyler 20205 yılında bu desteğin ne kadar zamlandığını araştırıyor. Peki, Özel eğitim desteği nedir? Özel eğitim desteği zam oranı ne kadar? Özel eğitim desteğine nasıl başvurulur?

2025 ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025'te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1078 lira olarak belirlendi.

ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Engelli ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler veya ebeveynlerin MEB'e başvuru yapmasının ardından özel eğitim desteği alınmaktadır.