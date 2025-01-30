Muammer Aksoy katledilişinin 35. yılında anılacak

Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:57

Yazar Uğur Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak ile 31 Ocak’ta öldürülen Hukukçu ve Siyasetçi Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıldönümlerini belirleyen 24 Ocak-31 Ocak günleri arasında düzenlenen 'Adalet ve Demokrasi Haftası' kapsamında Cumhuriyet aydınları anılacak. Atatürk Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubesi, Aksoy’un katledilişinin 35. yılında Bayraklı Muammer Aksoy Parkı’nda yarın saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.

Saat 18.00’de de Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda Eski milletvekili Kemal Anadol, ADD Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge temsilcisi Mehmet Şakir Örs ve DÜE Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın katılımıyla “Adalet ve Demokrasi Arayışı” başlıklı bir paneli düzenlenecek.