Muammer Erol Ünal: Gerçek Atatürkçü ve CHP’nin emekçisi
Atatürkçü, yurtsever ve gerçek bir Cumhuriyet Halk Partisi emekçisi Muammer Erol Ünal, yaşamını yitirdi.
Muammer Erol Ünal’ı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. İTÜ mezunu mühendis, matbaacı Erol Ünal, Atatürkçü, yurtsever ve gerçek bir CHP emekçisiydi. CHP tarihinin kurumsal hafızasını taşıyan bir kişiydi.
1960 öncesinde genç yaşta CHP Evliya Çelebi Ocak Başkanlığı ile başlayan örgütçülüğü aksamadan sürdü. 27 Mayıs 1960 öncesi gençlik hareketlerinde aktif olarak yer aldı. 1961 Anayasası’nın kabulünden sonra CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. 1965 yılında önemli bir gençlik kuruluşu olan Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Genel Başkanlığı’nı yaptı. Daha sonra onu CHP Beyoğlu İlçe Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkanı olarak gördük. Böylece CHP örgütünün ocak, ilçe ve il başkanlığı görevlerinde çalıştı.
Aytekin Kotil’in İstanbul belediye başkanlığı döneminde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Erol Ünal, CHP’nin efsane isimleri Prof. Şemsettin Günaltay, Orhan Eyüpoğlu, Av. Ekrem Özden, efsane Beyoğlu İlçe Başkanı Av. Reşit Ülker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, Ali Topuz gibi isimlerle çok yakın çalıştı. Benim değerli mücadele arkadaşım Erol Ünal’dı.
O, hiçbir şahsi ikbal düşünmeden hep partisi, ülkesi için çalışan bir idealistti. Gerçek Atatürkçü, gerçek yurtsever ve CHP’nin ödünsüz emekçisi, değerli kardeşimiz Erol Ünal’ı son yolculuğuna uğurlarken onu saygı ile selamlıyorum.
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