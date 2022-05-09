Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'ndan 'Sedat Peker' itirafı
FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Azerbaycan'daki bir YouTube kanalına konuştu. Gurbanoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında da çarpıcı iddialarda bulundu.
FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Azerbaycan'daki Xural TV'ye konuk oldu. Mansimov, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mansimov, "Dikkat ederseniz söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan değildi. Sedat Peker son zamanlarda çıkıp bir şeyler iddia ediyor. Bu iddiaların doğru olduğunu biz biliyoruz" dedi.
MANSİMOV'A SEDAT PEKER SORUSU
Mansimov'a ayrıca Sedat Peker ile görüşüp görüşmediği soruldu. Mansimov, "Ben hiç yüz yüze gelmedim. Ben milliyetçiyim, Sedat Peker de milliyetçidir. Peker'i herkes istediği gibi görebilir. Biri mafya görebilir, diğeri başka türlü görebilir" diye yanıt verdi.
Mansimov, cezaevinde bulunduğu süreçte Peker'in kendisine yardım eli uzattığını ve avukat gönderdiğini de söyledi. Mansimov, devamında da "Bir de o zamanlar 'Onu öldürmek istiyorlar, dikkat etsin' diye haber yolladı" açıklamasında bulundu.
Mansimov, cezaevinden çıktıktan sonra Peker'in kendisini telefonla arayıp, 'Geçmiş olsun' dediğini de aktardı.
'FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Forbes'in dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine giren Mübariz Mansimov, 15 Mart 2020 tarihinde FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı. Mansimov, yaklaşık 1 yıl Silivri Cezaevi’nde kalmıştı.
Mansimov, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mansimov’un, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti. Ev hapsi kararı alınan Mansimov’a yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.
İstinaf Mahkemesi, Mansimov'a "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasını onamıştı.
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