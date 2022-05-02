Timur Soykan anlattı: Sedat Peker, 'Erdoğan ile helalleşme' videosu çekecek mi?

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:24

Halk TV'den Can Coşkun'un 'Haber Masası' programına konuk olan gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker'in video yayınlamasının üzerinden geçen 1 yılda yaşanan süreci anlattı.

Sedat Peker'i birilerinin tasfiye etmeye karar verdiğini ve Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıkartılmasıyla bu kararın verildiğini belirten Soykan, "Balkanlarda bir süre kendisi rahat bir şekilde yaşamaya devam etti. Oradan bir iki paylaşım da yaptı hatta. Önce Berat Albayrak'ı da suçladı. Ve bununla ilgili bazı paylaşımları oldu ama genel bir sessizlik içindeydi" dedi.

Daha sonra Peker'e yönelik bir operasyon sürecinin ardından kaçma sürecinin başladığını söyleyen Soykan, 2 mayıs itibarıyla da paylaşımlarına başladı dedi.

Devletin içerisindeki kirliliği ortaya koyarak temizlenme için çok büyük bir fırsat doğurduğunu belirten Soykan, Peker'in anlattıklarının normal bir ülkede yer yerinden oynayacak iddialar olduğunu dile getirdi.

"BİLDİKLERİNİN SADECE YÜZDE 1'İNİ ANLATTI"

Peker'in bildiklerinin henüz yüzde 1'ini anlattığını düşündüğünü söyleyen Soykan sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece yeraltı dünyasının figürü değil o aynı zamanda AKP iktidarı döneminde siyasetle çok iç içe bir figür. Pek çok siyasiyle buluşmaları da olan biri. O anlamda Sedat Peker'in yer altıyla yer üstünün birleştiği noktada olması onun bilgisini de çok daha boyutlu ortaya koyuyor. Anlatmaya devam ederse yaratacağı etkinin çok daha büyük olacağını düşünüyorum."

Sedat Peker'in artık Twitter'da 'Retweet' ile gündemi son günlerde değerlendirdiğini ifade eden Soykan farklı hesaplarla da paylaşımlarda bulunduğunu belirterek 'Deli Çavuş' hesabını işaret etti.

Soykan, yıldönümünde bu işin tekrar hareketlenmesinin, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerinin düzeltilmeye çalışıldığı dönemde olması ve Türkiye'nin bir seçim atmosferine girmiş olmasına denk gelmesinin Peker'in yeni ifşaatlarla ortaya çıkacağının sinyali olduğunu söyledi.

SEDAT PEKER, ERDOĞAN VE 'HELALLEŞME'

Peker'in suskunluğunun başlamasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'Helalleşme' videosundan bahsettiğini ancak daha sonra bu videonun gelmediğinin hatırlatılması üzerine Soykan şunları söyledi:

"Helalleşme videosunun çekildiğinden en ufak bir şüphem yok. Veya diğer videolar, kendisinin yapacağı açıklamalar ile ilgili videoları güvendiği noktalara kesinlikle göndermiştir."

Peker'in Suudi Arabistanlı yetkililer ile 12 saatlik görüşme yaptığını ve ailesinin bu esnada yaşamından endişe ettiğine dair paylaşımlar yaptığını ifade eden Soykan, bu yüzden Peker'in elindeki kozları biriktirmemiş ve belirli yerlere bırakmamış olduğunun düşünülemeyeceğini aktardı.

"GİTGİDE SARAY'A YAKLAŞIYOR"

Peker'in kendisini korumaya yönelik kozları, sigortaları olduğunu söyleyen Soykan, "Bu videolar başladığında ilk başta Mehmet Ağar ve Pelikan grubuyla başladı" dedi. Daha sonra Pelikan grubunun etkisinin azaldığını ve Mehmet Ağar'ın ön plana çıktığını aktaran Soykan, "Pelikan Grubu'ndan kendisiyle temas kurulduğuna dair videolar da paylaştı" dedi. Daha sonra ise Peker'in Süleyman Soylu'nun ifadeleri sonrası, Soylu ile ilgili paylaşımlara ve videolara başladığını ve en etkili olanların bunlar olduğunu belirtti.

Peker'in iddialarının gitgide Saray'a yaklaştığını hatırlatan Soykan, helalleşme videosuna gelindiğinde 'Dijital Tecrit'in ilk adımları atıldığını ve Peker'in bu videoyu yayımlamadığını söyledi.