‘Mücadele etme zamanı’

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

Türkiye Komünist Gençliği Platformu’nun çağrısı ile toplanan gençler, “Kampüs kampüs, okul okul birleşmenin ve kalıcı olarak bir gün değil, her gün bu zorbalığın karşısına dikilerek mücadele etmenin zamanı” ifadelerini kullandı.

İptal edilen diplomalara değinen gençler, “İktidarın kafasına göre hiçbir hukuk tanımaksızın diploma aldığını görüyoruz. Biz de YÖK’e bir diploma veriyoruz” diyerek eylemde tasarladıkları diplomayı sergiledi.

Gençler, 1 Mayıs‘ta yine bir araya gelmek için sözleşti.