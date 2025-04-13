TKP’li gençler Ankara’da yürüyüş gerçekleştirdi: Gençler iktidara ‘hayali diploma’ verdi

Yayınlanma: 13.04.2025 - 20:22

Güncelleme: 13.04.2025 - 20:22

TKP’ye bağlı Türkiye Komünist Gençliği, Ankara’nın merkezi Kızılay’da Sakarya Caddesi’nde toplandı.

Türk bayrağıyla birlikte TKP flamaları tutan gençler, “Boyun eğme memlekete sahip çık, AKP’den hesabı gençlik soracak, Eşit özgür tam bağımsız Türkiye, Hükümet istifa” sloganları attı.

Basın açıklamasından önce bir partili kalabalığa hitap ederken, sokaktan geçen bir yurttaş konuşmacıya saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan, etrafta bulunan partililer ve polislerin devreye girmesiyle engellendi.

İKTİDARA DİPLOMA VERDİLER

Toplanan partililer adına basın açıklamasını TKP Parti Meclisi Üyesi Umut Araz yaptı.

Basın açıklaması sırasında, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline gönderme olarak iktidara diploma verildi.

Diplomanın üzerinde, hayali olarak oluşturulmuş bir “Yeni Osmanlı İmparatorluğu” yazısı yer aldı. Altında ‘diploma’ yazan pankartta, “Hanedanımızın bu çalkantılı döneminde sizlere verdiğimiz koltukların hakkını vererek, idarenizdeki yükseköğretim kurumlarında çalışan akademisyenlere, eğitim alan öğrencilere gün yüzü göstermeme konusundaki kararlı duruşunuzu takdir ediyoruz. Bu diploma ile hanedanımız hükmü altında dilediğiniz yerde en ufak emek vermeden dilediğiniz koltuğu işgal edebilirsiniz. Başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Gençler, elinde tuttuğu dövizlerle YÖK Başkanı Erol Özvar’a da diploma verdi. Diplomanın üzerinde, “İşbu belgenin sahibi, kendi yönetimi süresince öğrencilere yaşattığı geleceksizlik ve gericilik nedeniyle bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Gençlik sınıfta bırakmıştır” yazısı yer aldı.

‘BU MEMLEKET BİZİM’

Basın açıklamasına haksız ve hukuksuzca cezaevlerinde tutulan öğrencilere selam göndererek başlayan Araz, “Bu memleketin sahibinin kim olduğunu, hep birlikte sokaklarda anlatacağız. Bu memleket bizim. tarikatlara, holdinglere bırakmıyoruz. Ama bugün AKP'nin hizmet ettiği bir avuç sermayedar, bu ülkenin bütün kaynaklarına bütün zenginliklerine egemenler. Bu ülkenin dört bir yanında tarikatlar yuvalanmış. Gençleri karanlık düşünceleriyle zehirlemeye kalkışıyorlar. Ne oluyor bunun sonucunda? Gençler tarikat yurtlarında can veriyor” dedi.

‘BİZ BU ÜLKENİN GURURUYUZ’

TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre Türkiye’de işsizliğin yüzde 30 civarında olduğunu belirten Araz, “Bu ülkenin gençleri işsizlikle boğuşurken yalılarında keyif çatanlar bu ülkenin utancıdır. Biz bu ülkenin boyun eğmeyen gençleri, bu ülkenin gururuyuz, bu ülkenin sahibiyiz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından meydanda toplanan kalabalık, Sakarya Caddesi’nden sloganlar eşliğinde Konur 2 Sokak’ta bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne yürüdü. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından kalabalık dağıldı.