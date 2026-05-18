Mücadele sonuç verdi, Antalya’da deniz manzaralı orman arazisindeki işgal 5 yıl sonra bitiyor: Geç gelen adalet

Antalya Kaş Kalkan’da Patara Koyu’nu gören 17 parselden oluşan yaklaşık 196 bin metrekarelik bölge, 2021 yılında Orman Kadastro Komisyonları tarafından 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkartıldı. Tarih boyunca maki tipiyle ormanlar için vazgeçilemez bir yer olan bölge, orman faunasının yaşam alanı olarak görülüyor. Sürüngenlerin ve memelilerin çiftleştiği bölgeler olarak da bilinen alana, Orman Yasası gereği dokunulmaması gerekiyordu. Köylüler duruma isyan edip Tarım Orman İş Sendikası'na ulaştı. Sendika harekete geçti. Tarım Orman İş Kurucu Genel Başkanı Şükrü Durmuş, bu bölgeye yönelik verdiği mücadeleyi Cumhuriyet’e anlattı. Durmuş, komisyon tarafından alınan kadastro kararında çeşitli AKP’li ve AKP’ye yakın isimlerin etkili olduğunu iddia etti.

ZEYTİN AĞAÇLI ALİCENGİZ OYUNU

Durmuş, verdiği mücadele sonucunda, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Teftiş Kurulu kararıyla aynı yılın sonunda bölgeye orman vasfını yeniden kazandırdı. OGM, 2022’de Antalya Bölge Müdürlüğü ve ilgili şefliğe alanın boşaltılması yönünde emir gönderdi. Buna karşın alandaki tahribat giderek daha da arttı. Durmuş, bugüne kadar arazi üzerindeki kayaların kırılarak satışı yapıldığını, üzerine çeşitli villaların inşa edildiğini anlattı.

Durmuş, bu kapsamda bulunulan suç duyurularında bulunmalarına ve ilgililere dilekçe göndermelerine karşın bölgeden yaklaşık bin 500 kamyonluk taşın bir şantiyeye taşındığını aktardı. Durmuş’un aktardığına göre, söz konusu işgalciler bölgede bir dönümlük araziyi 1 milyon dolara pazarlamaya başladı. Hatta söz konusu alana yaşlanmış zeytin ağaçları taşınıp dikildi. Bu yolla, bölgeye ‘kadim zeytinlik’ süsü verilmek istendi. Böylelikle, yıkım işlemlerinin önüne geçilmesi amaçlandı.

‘İŞLETME ŞEFİNİN DE VİLLASI VARDI’

Durmuş, arazideki tahribatın bugüne kadar sürüşünün asıl sorumluları olarak eski Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir ve eski Kalkan Orman İşletme Şefi Aydın Ersoy’u gösterdi. Durmuş, Ersoy’un bölgede kendisine ait bir villası bulunduğunu da ileri sürdü. Durmuş, alana yönelik verdiği yeni bir suç duyurusuyla birlikte bölgedeki mücadelelerinin sonuç verdiğini anlattı. Edinilen bilgiye göre, bölgeye çekilen sınır hatları kaldırıldı, zeytinlikler söküldü ve villaların yıkım işlemlerine başlandı. Alanın yeniden ormana kazandırılmasına karar verildi.

Durmuş, “Şimdilik orman alanının işgalden kurtulduğunu” aktararak “Ancak buna benzer olaylar ülkenin birçok yerinde yaşanıyor. Orman ekosisteminin faydalarını bilen duyarlı bir vatandaş olarak bu işi yürütüyorum. Bu mücadeleyi yürütenler, STK’ler, siyasi partiler ve meslek odaları olmalıydı. Tüm partilere bu dosyaları vermeme rağmen hiçbir dönüş alamadım. Sorumluğu olanlar bu mücadelede bizi yalnız bırakmasın. Başta Orman Mühendisleri Odası, Türkiye Ormancılar Derneği, bu alanda örgütlü sendikalar ve çevre örgütlerini göreve davet ediyorum” dedi.