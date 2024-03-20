Mücadeleye devam: Sonsuzluğa uğurladığımız Ali Sirmen yolumuzu aydınlatmayı sürdürecek

Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2024 - 04:00

Tedavi gördüğü hastanede 17 Mart Pazar günü yaşamını yitiren Ali Sirmen (85) için ilk tören dün gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkez binasında düzenlendi. Sirmen’i son yolculuğunda ailesi, dostları, çalışma arkadaşları, demokratik kitle örgütleri, siyasiler ve Cumhuriyet çalışanları yalnız bırakmadı.

Coşkun: Yol arkadaşımdı

Törende konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Mehmet Alev Coşkun, Sirmen’in mücadeleci ve devrimci kişiliğine vurgu yaptı. Sirmen ve Uğur Mumcu arasındaki bağlılığa dikkat çeken Coşkun, “Bir çınarı daha kaybettik. Cumhuriyet gazetesinin temel direklerinden birisini daha kaybettik. Gençler ağabeyini, basın dünyası saygın bir üyesini yitirdi. Ali Sirmen; Nadir Nadi, Oktay Akbal, İlhan Selçuk, Sami Karaören gibi Cumhuriyet gazetesi çınarları ile çalıştı. Ve de Uğur Mumcu ile yakın dost oldu. 2018’den beri yaklaşık altı yıldır Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili görevini yürütüyordu. Ben çok yakın bir yol arkadaşımı, çok saygın bir dostumu yitirmekten dolayı çok üzüntülüyüm” dedi.

Sirmen’in son yazısının başlığının “Laiklik” olduğunu anımsatan Coşkun, “Bu bir tesadüf değildir. Ali Sirmen bu yazısında laiklik olmadan demokrasi olamayacağını belirtiyordu. Ali Sirmen darbelere karşı çıktı. Baskılara karşı çıktı. 12 Mart 1971 askeri darbesinde tutuklandı. Daha sonra 12 Eylül 1980’de bu kez Barış davasında tutuklandı. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, devrimci Ali Sirmen, kalemini her zaman emekten, doğrudan, adaletten yana kullandı. Darbelere ve baskılara direndi. Değerli kardeşimizi yitirdik ama Cumhuriyet değerlerini bırakmayacağız. Her şeye rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Onu yuvasından uğurluyoruz’

Ali Sirmen’in Cumhuriyet’in belleği olduğunu belirten gazetemiz genel yayın yönetmeni Mine Esen, “Çok üzgünüz, Ali ağabeyimizi yıllarını verdiği yuvasından uğurluyoruz. Devrimci, beyefendi, ‘sakin güç’ Ali Sirmen’i asla unutmayacağız. Yazıları bize yol göstermeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Sirmen’in cenazesi alkışlar eşliğinde gazetenin bahçesinden Zincirlikuyu Camisi’ne uğurlandı. Sirmen öğle namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.