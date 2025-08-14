Mücahit Birinci, Özgür Özel ve Murat Kapki'den şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği iddiaların odağındaki eski AKP MKYK üyesi, avukat Mücahit Birinci, Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Birinci, Özel ve İBB soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'den şikayetçi oldu.

CHP lideri Özel, 31 Temmuz'da cezaevinde gerçekleşen görüşmede Birinci'nin önüne bir buçuk sayfalık bir ifade koyduğu Kapki'ye "Bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkış gideceksin" dediği iddiasında bulundu. Kapki'nin avukatının da söz konusu iddiayla ilgili 12 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in açıklamasının devam ettiği anlarda re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mücahit Birinci, gün içinde gazeteci Nedim Şener ile sosyal medya üzerinden girdiği küfürlü tartışmada adliyeye gideceğini yazdı. Ancak savcılık kaynakları, Birinci'nin öğle saatleri itibarıyla ifade için henüz çağrılmadığını belirtti. Bir süre sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüntülenen Birinci açıklama yapmaktan kaçınırken CHP lideri Özgür Özel ile Murat Kapki'den şikayetçi oldu.

ÖZEL’E HAKARET

Şikayetini sosyal medya platformu X’ten duyuran Birinci, Özel’e hakaretlerde bulundu.

Birinci Özel’i hedef alarak şunları söyledi:

“Özgür Özel denen basiretsiz, kabiliyetsiz siyasi şahıstan bugün şikayetçi oldum.

Dün “iftiracı – yalancı” dediği bugün “iş adamı beyefendi” diyerek dünyanın en dürüst adamı gibi lanse ettiği üçkağıtçı tarafından dolandırılarak basın toplantısında şahsımı hedef almasının arkasındaki gizli sebebi çok iyi bilmekteyim.

Partisinin önemli bir belediye başkanının AK Parti’ye geçmesinin etkisini azaltmak için 15 gün önce eline tutuşturulan kağıda “mal bulmuş mağribi gibi” atlamış olmasının gerçek sebebi budur. Ama ne yazık ki hevesi kursağında kalmıştır.

Benimle görüştükten sonra dört sayfa verdiği ifadede, hiçbir şekilde benden ve bu konulardan bahsetmeyen, daha sonra çıkamayacağını düşünüp saçma sapan hayal ürünlerini Özgür Özel'e iletip kumpas kuran bu şahsa inanan Özgür Özel’in, bir takım psikolojik rahatsızlıklarının olduğunu düşünmekteyim.

Şahsına tavsiyem, onu cep telefonundan arayarak kendisini polis ya da savcı olarak tanıtıp filanca hesaba para yatırılmasını talep eden olursa, hemen 155’i aramasını ya da en yakın polis karakoluna gitmesidir.

Böyle bir şahsın CHP’nin başında duruyor olmasından, inanın bana bir Türk vatandaşı olarak çok üzüntü duymaktayım.

İşin özeti:

Şikayetimin takipçisi olacağım. Öncelikle bu kumpası kimin kurduğunu, o belgelerin kimin hazırladığını, kimlerin Özgür Özel’e verdiğini ve Özgür Özel’i kimlerin dolandırdığını tek tek öğreneceğim.

Gelişmelerden kamuoyunu aşama aşama bilgilendireceğim.

Herkese teşekkür ederim...

Saygılarımla,

Mücahit Birinci”