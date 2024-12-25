Mücevher ustası Agop Kuyumcuoğlu, engelli hayvanlara yürüteç yapıyor

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Mücevher tasarımcılığı yapan Agop Kuyumcuoğlu, 10 yıldır felçli sokak hayvanları için yürüteçler yaparak onların yaşama yeniden bağlanmalarını, mutluluk içinde koşturmalarını sağlıyor. Lise ve üniversite öğrencilerine yürüteç yapımını öğreten Agop Usta’nın hayali, belediye ya da sivil toplum örgütlerinin girişimiyle atölye açılması ve bu mücadeleye katılan insan sayısının artması.

Agop Usta ile söyleşi yapmadan önce izlemem için gönderdiği videoları keşke bu habere ekleme olanağı olsaydı. O zaman tek bir söze bile gerek kalmazdı. Trafik kazası geçiren, kuş avlamaya çalışırken yüksekten düşen, vahşete uğrayan engelli kedi ve köpekler, yerlerde sürünürken takılan bu yürüteçler sayesinde büyük bir coşku ve mutluluk içinde koşmaya başlıyor, minnetlerini Kuyumcuoğlu’na sarılarak gösteriyor.

‘ÇOK BÜYÜK İHTİYAÇ VAR’

Agop Usta, yürüteç yapımına nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “2014 yılında büyük bir grupla Beykoz’da 1000 tane köpeği besliyorduk. 24 durağımız vardı. Her pazar Kavacık’ta buluşur, hayvanları besler, hasta olanları alıp tedavilerini yaptırırdık. Orada bir grup vardı, insan yardımı olmaksızın hayata devam edemeyecek kör, sakat hayvanları sahiplendiriyorlardı. O gruptan Dilek Hanım’ın davetiyle Mecidiyeköy’de bir kafede yapılan kermese gittim. Masanın üstünde kutularının içinde üç kedi var. Birinin yanında da garip eski püskü bir aparat gördüm. Üç engelli kediye bir aparat. Yani sadece bir tanesi ayağa kalkabilecek. Buna çok üzüldüm, elime aldım çok basit bir şey. O sırada Türkiye’de hiç yok. ‘Bunu yaparsam faydam dokunur mu’ diye sordum. ‘Nasıl yapacaksınız’ deyince, ‘Mücevher ustasıyız değerli taşlardan sanat eseri yapıyoruz. Bunun daha da iyisini yaparım’ dedim. Atölyeme geldim ve çok güzel bir yürüteç yaptım. O sırada Türkiye’de hiç yok. İhtiyacı olan 25-30 kişi olursa yavaş yavaş yaparız dedim. İlk günden 100 kişi istedi. Çok büyük ihtiyaç varmış.”

SU BORUSUNDAN YAPILIYOR

Yürüteç fiyatları çok yüksek. Kediler için olanları 11 bin TL’den, köpekler için olanlarsa 18 bin TL’den başlıyor. Yürüteç yapmaya kedilerle başlayan sonra köpeklerle de devam eden Agop Usta, yapımda su boruları kullandığını anlatıyor. Bugüne kadar 730 yürüteç yapan, kedi yürütecinin maliyetinin 800 TL, köpekleri yürüten aparatın ise 1500 TL olduğunu söyleyen Kuyumcuoğlu, “Ülkemizde hayvansever çok. Sahiplenenler, karınlarını doyuranlar, sevgi verenlerin sırtından bir yükü alayım istedim. 2 su borusu ve 2 tekerleğin, bir canın yaşamını nasıl etkilediğini gören bu işi bırakamaz. Kazancım mutluluk. Hayatta alınabilecek en büyük manevi haz bu” diyor.

İşinin yoğunluğu nedeniyle yürüteç yapımına zaman ayırmakta zorlanan Agop Usta’nın isteği, bu aparatın nasıl yapıldığını olabildiğince çok kişiye öğretmek. Yürüteç yapımının çok kolay olduğunu, 2-3 dersle öğrenilebileceğini anlatan Kuyumcuoğlu, lise ve üniversite öğrencileriyle çalışmaya başlamış.

SİSTEM ÇOK BASİT

SaInt Joseph Lisesi’nden gelen talep üzerine 25 öğrenciye yürüteç yapımını öğrettiğini söyleyen Agop Usta, Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin de yürüteç yapım atölyesi kuracaklarını anlatıyor. Belediyeler ve sivil toplum örgütlerinden de bu mücadeleye destek vermelerini isteyen Agop Usta şunları söylüyor:

“Saint Joseph Lisesi’nde öğrencilerle birlikte 3 yürüteç yaptık. Veliler, hocalar da vardı. Önceden ölçü almıştık. Sonra hep birlikte barınağa gittik canlara taktık. Yürüteç yapımını öğrenmek isteyen herkese elimden gelen desteği veririm. Yeter ki istensin, bu mücadeleye katılan insan sayısı artsın. Şimdiye kadar 40 gence öğrettim. Herkes öğrenebilir. Çok basit bir sistem. Çok da zevkli. Kiri, pası, boyaması yok, tertemiz bir iş. Evde yapılmayacak bir şey değil, bir masa yeterli. İki günde bir yürüteç yapılabilir.”