Mucize kurtuluş: 2 yaşındaki Mehmet, enkazdan 78 saat sonra çıkarıldı
Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmalarında, depremden 78 saat sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın enkazında çalışan Erzurum AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı kurtardı.
Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.
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