Mucize kurtuluş: 2 yaşındaki Mehmet, enkazdan 78 saat sonra çıkarıldı

Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmalarında, depremden 78 saat sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:27
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın enkazında çalışan Erzurum AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı kurtardı.

Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.


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