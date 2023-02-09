Mucize kurtuluş: 2 yaşındaki Mehmet, enkazdan 78 saat sonra çıkarıldı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:27

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 12:27

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın enkazında çalışan Erzurum AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı kurtardı.

Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Mehmet Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.