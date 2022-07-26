Mudanya yolunda trafik düzenlemesi: 15 gün süreyle kapatılıyor

Mudanya yolunda Bursaray hattı çalışmaları sebebiyle trafik düzenlemesi yapıldı.

İHA
26 Temmuz 2022 Salı, 18:04
Mudanya yolunda trafik düzenlemesi: 15 gün süreyle kapatılıyor
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Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı çalışmaları çerçevesinde, Mudanya Bursa istikametindeki Özdilek dönüş kolu 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren 15 gün süre ile trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Sürücülerin Mudanya Özdilek dönüşü için Korupark Kavşağı’nı kullanmaları uyarısı yapıldı.


Mudanya Bursaray trafik düzenlemesi
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