Müdür yurttan attı: Lise öğrencisi intihar etti!
Şırnak’ta müdürle tartıştıktan sonra yurttan atılan bir lise öğrencisi, intihar etti. Söz konusu durumu Barınamıyoruz Hareketi sosyal medya hesabından duyurdu.
Barınamıyoruz Hareketi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şırnak’tan bir lise yurdunda kalan öğrencinin intihar ettiğini duyurdu.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“Bir öğrenci intiharı daha! Şırnak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yurdunda kalan bir öğrenci yurt müdürüyle tartıştıktan sonra yurttan atıldı. Öğrenci yurttan atıldıktan sonra intihar etti. Ailesi ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz. Olay derhal aydınlatılsın.”
Bir öğrenci intiharı daha!— Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 10, 2023
Şırnak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yurdunda kalan bir öğrenci yurt müdürüyle tartıştıktan sonra yurttan atıldı. Öğrenci yurttan atıldıktan sonra intihar etti.
Ailesi ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz. Olay derhal aydınlatılsın. @tcmeb pic.twitter.com/ncIuGyzNMJ
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