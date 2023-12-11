Müdür yurttan attı: Lise öğrencisi intihar etti!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:27

Güncelleme: 11.12.2023 - 10:27

Barınamıyoruz Hareketi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şırnak’tan bir lise yurdunda kalan öğrencinin intihar ettiğini duyurdu.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Bir öğrenci intiharı daha! Şırnak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Yurdunda kalan bir öğrenci yurt müdürüyle tartıştıktan sonra yurttan atıldı. Öğrenci yurttan atıldıktan sonra intihar etti. Ailesi ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyoruz. Olay derhal aydınlatılsın.”