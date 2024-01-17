Müebbet hapis cezası isteniyordu... Annesini öldüren zanlı tahliye edildi!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 15:32

Güncelleme: 17.01.2024 - 15:32

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, annesi Zübeyde T.'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Emre T., yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ve az miktarda alkol tükettiğini ifade ederek, "Kimseyle kavgam dahi olmadı. Mütalaaya katılıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Yunus Emre T.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve şizofreni teşhisi konulduğunu belirtti. Heyet, sanığı, hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasına karar vererek tahliye etti.

NE OLMUŞTU?

Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 8 Aralık 2022'de Yusuf Emre T. (37), aralarında çıkan tartışmada annesi Zübeyde T.'yi (61) bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan Yunus Emre T. tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanığın, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmiş, cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde ise yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istenmişti.

Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yunus Emre T.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilip şizofreni teşhisi konulduğunu belirterek, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasını talep etmişti.