Müezzin Fuat Yıldırım’a böbrek nakli yapıldı

Gezi Direnişi sırasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Camide içki içildi” iddiasına, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyen Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım böbrek nakli oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 14:50
Müezzin Fuat Yıldırım’a böbrek nakli yapıldı
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2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişi sırasında “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” sözleriyle dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Camide içki içildi” açıklamasını yalanlayan Müezzin Fuat Yıldırım’ın organ nakli olduğu öğrenildi.

Bir süredir böbrek sorunu yaşayan Dolmabahçe Camii Müezzini Fuat Yıldırım’a böbrek nakli yapıldığını sosyal medya hesabından duyuran Özel, “Dolmabahçe Camii'nde içki içildiği iddialarına karşı hakikati savunan Müezzin Fuat Yıldırım'ın sağlık durumu takibimizdeydi. Dün Başkent Üni'de Prof. Mehmet Haberal tarafından böbrek nakli yapıldı. Her ikisiyle de görüştüm sağlık durumu ve morali iyi herkese çok selamları var” dedi.

NE OLMUŞTU?

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi eylemleri sırasında Dolmabahçe’deki Bezmialem Valide Sultan Camisi’nin içinde eylemcilerin bira içtiğini öne sürmüştü. Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından eylemler sırasında camide görev yapan müezzin Fuat Yıldırım, iddiayla ilgili olarak polise verdiği ifadede, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” demişti.

İddiaya dayanak olarak gösterilen haberlerin, Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olan ve o dönem Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız’ın camiye girmesi sonrası basına servis edildiği ortaya çıkmıştı.


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