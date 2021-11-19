Gezi Direnişi sırasındaki duruşu ile bilinen Müezzini Fuat Yıldırım organ nakli bekliyor

Gezi Direnişi sırasında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Camide içki içildi” iddiasına, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” diyen Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle organ nakli bekliyor. Yıldırım için sosyal medyada organ bağışı çağrısı yapıldı.

ANKA
19 Kasım 2021 Cuma, 18:36
Gezi Direnişi sırasındaki duruşu ile bilinen Müezzini Fuat Yıldırım organ nakli bekliyor
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2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişi sırasında “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” sözleriyle dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Camide içki içildi” açıklamasını yalanlayan Müezzin Fuat Yıldırım’ın organ nakli beklediği öğrenildi.

MAHRUKİ: FUAT YILDIRIM HOCAYA UYGUN BİR BÖBREK BULABİLİR MİYİZ?

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Müezzin Fuat Yıldırım için bağış çağrısında bulundu. Müezzinin böbrek nakline ihtiyacı olduğunu belirten Mahruki, "B Rh+ veya 0 Rh+ kan grubundan böbrek alabilirmiş. Ne dersiniz, bunu başarabilir miyiz, o güzel insana hep birlikte uygun bir böbrek bulabilir miyiz" dedi.



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