Gezi Direnişi sırasındaki duruşu ile bilinen Müezzini Fuat Yıldırım organ nakli bekliyor

19 Kasım 2021 Cuma, 18:36

2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişi sırasında “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim” sözleriyle dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Camide içki içildi” açıklamasını yalanlayan Müezzin Fuat Yıldırım’ın organ nakli beklediği öğrenildi.

MAHRUKİ: FUAT YILDIRIM HOCAYA UYGUN BİR BÖBREK BULABİLİR MİYİZ?

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Müezzin Fuat Yıldırım için bağış çağrısında bulundu. Müezzinin böbrek nakline ihtiyacı olduğunu belirten Mahruki, "B Rh+ veya 0 Rh+ kan grubundan böbrek alabilirmiş. Ne dersiniz, bunu başarabilir miyiz, o güzel insana hep birlikte uygun bir böbrek bulabilir miyiz" dedi.

Değerli Dostlar,

Dolmabahçe, Bezmialem Valide Sultan Camiisi eski müezzini Fuat Yıldırım Hocayla fotoğrafımızı paylaşınca; ‘hasta diye duyduk’, ‘sağlığı nasıl’, ‘bir ihtiyacı var mı’, ‘nasıl yardımcı olabiliriz’ diye pek çok soran oldu. Altunizade’deki Başkent Üniversitesi ++++ pic.twitter.com/XNv13ADKAG — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) November 18, 2021



