Şahan Gökbakar'dan, Atatürk'e hakaret ve beddua yağdıran Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e hakaret edip beddua etmesi skandal yarattı. Şevki Yılmaz'a sert çıkan isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.
Kamuoyu, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan
Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya'nın İstanbul
Beykoz'da gerçekleşen düğününde yaşananları konuşmaya devam ediyor.
Çiftin nikah şahitlerinden biri eski Refah Partisi
Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz oldu. Eline mikrofon alan Yılmaz
"Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" demişti.
Şevki Yılmaz'ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarını hedef alan sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
ATATÜRK’E BEDDUA ETTİLER
Bu olayın tepkisi bitmeden yine Berna Sultan Osmanoğlu’nun
düğününde çekildiği iddia edilen yeni bir görüntü ortaya çıkmıştı.
Bu görüntülerde de Şevki Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen
dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan" diye beddua ettiği,
diğerlerinin de "Amin" dediği duyulmuştu.
ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN SERT TEPKİ
Yaşanan bu olayların ardından sosyal medyada tepkiler çığ
gibi büyüdü. Pek çok ünlü, siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısı da yorum
yapmadan geçmedi.
Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara sessiz kalmamasıyla
bilinen oyuncu Şahan Gökbakar oldu. Ünlü isim tepkisini sosyal medyadan
gösterdi.
Gökbakar, Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzlar" sözlerine karşın "Kimse sürmedi... Korktu, sığındığı işgalci İngilize mektup yazdı, sonra da ayağıyla İngiliz gemisine binip padişah olduğu topraklardan kaçtı" dedi.
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