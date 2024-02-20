Şahan Gökbakar'dan, Atatürk'e hakaret ve beddua yağdıran Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e hakaret edip beddua etmesi skandal yarattı. Şevki Yılmaz'a sert çıkan isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 18:01
Şahan Gökbakar'dan, Atatürk'e hakaret ve beddua yağdıran Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
Abone Ol google-news

Kamuoyu, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya'nın İstanbul Beykoz'da gerçekleşen düğününde yaşananları konuşmaya devam ediyor.

Çiftin nikah şahitlerinden biri eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz oldu. Eline mikrofon alan Yılmaz "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" demişti.

Göz Atın
Gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’

Gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu

Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu

Şevki Yılmaz'ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

ATATÜRK’E BEDDUA ETTİLER

Bu olayın tepkisi bitmeden yine Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde çekildiği iddia edilen yeni bir görüntü ortaya çıkmıştı.

Bu görüntülerde de Şevki Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan" diye beddua ettiği, diğerlerinin de "Amin" dediği duyulmuştu.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN SERT TEPKİ

Yaşanan bu olayların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Pek çok ünlü, siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısı da yorum yapmadan geçmedi.

Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara sessiz kalmamasıyla bilinen oyuncu Şahan Gökbakar oldu. Ünlü isim tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

Gökbakar, Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzlar" sözlerine karşın "Kimse sürmedi... Korktu, sığındığı işgalci İngilize mektup yazdı, sonra da ayağıyla İngiliz gemisine binip padişah olduğu topraklardan kaçtı" dedi.


Şahan Gökbakar haberleri Şevki Yılmaz haberleri

İlgili Haberler

Şahan Gökbakar'dan 'İliç' açıklaması: Her seferinde aynı şeyleri konuşuyoruz'

Şahan Gökbakar'dan 'İliç' açıklaması: Her seferinde aynı şeyleri konuşuyoruz'
Buket Aydın hedef almıştı: Şahan Gökbakar eşinden özür diledi

Buket Aydın hedef almıştı: Şahan Gökbakar eşinden özür diledi
Buket Aydın durulmuyor: Yayında Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'ya dair skandal açıklama

Buket Aydın durulmuyor: Yayında Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'ya dair skandal açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Türk taraftarlar sabırlı olmalı'

Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması: 'Türk taraftarlar sabırlı olmalı'
Selçuk Geçer konuştu: Borsa 20 bin puana yükselecek

Selçuk Geçer konuştu: Borsa 20 bin puana yükselecek
İptal edildiği ileri sürülmüştü: Süper Kupa iddialarına resmi yanıt!

İptal edildiği ileri sürülmüştü: Süper Kupa iddialarına resmi yanıt!
Ev Yapımı İzmir Bombası Tarifi

Ev Yapımı İzmir Bombası Tarifi
Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!
Karadağ gezi turu… Karadağ nerede, para birimi ne, başkenti neresi? Karadağ gezilecek yerler

Karadağ gezi turu… Karadağ nerede, para birimi ne, başkenti neresi? Karadağ gezilecek yerler
Galatasaray'dan transfer olmuştu: Kazımcan Karataş'a sert tepki!

Galatasaray'dan transfer olmuştu: Kazımcan Karataş'a sert tepki!
Elon Musk’ın Neuralink ile gerçekleştirdiği ilginç teknolojik atılım: Beyin çipiyle fare kontrolü

Elon Musk’ın Neuralink ile gerçekleştirdiği ilginç teknolojik atılım: Beyin çipiyle fare kontrolü