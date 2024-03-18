Müftü bu kez de Atatürk'ün adını anmadı

İzmir’de ÇEDES kapsamında çocukları Menemen ayaklanmasından yargılanıp ceza alan tarikat şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürülmesine öncülük eden Menemen Müftüsü Mehmet Seven, bu kez de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü anmasında 'Atatürk'ten bahsetmedi. CHP'lilerin tepkisi üzerine 'Unuttum' açıklaması yaptı.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 18.03.2024 - 18:32
Müftü bu kez de Atatürk'ün adını anmadı
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Kaymakamlık tarafından şehitleri anmak için düzenlenen resmi törende Menemen Müftüsü Mehmet Seven, dua okuyarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Atatürk'ün adını anmayan Seven'i tepki geldi. CHP'liler 'Neden Atatürk'ün adını anmadın' diyerek itiraz etti. Bunun üzerine müftü Seven, 'Dalgınlıktan unuttum' cevabı verdi. Törende bulunan kaymakamı ise Fatih Yılmaz ise 'Sakin olun müftüyü uyaracağım' dedi.

Yaşananlar sonrası açıklama yapan CHP Menemen ilçe Başkanı Hüseyin Özbey, "İlçe müftüsünü artık hepimiz tanıyoruz. Çocukları Menemen ayaklanmasından yargılanan ve ceza alan Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götüren meşhur müftü. Şimdi de Atatürk'ün adını anmıyor Atatürk'ten rahatsız oluyor. Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilere karşı mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.


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