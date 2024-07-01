Müftü caminin yolunu bilmiyormuş: İl müftüsünden CHP'li Mahmut Tanal'a 'Bana ne' yanıtı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:38

Güncelleme: 01.07.2024 - 18:40

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, seçim bölgesine giderek yurttaşların sorunları dinledi. Tanal'ın yurttaşlarla konuştuğu sırada bir araç yaklaştı. Araçtan çıkan şahıs Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan olduğunu dile getirdi.

Müftü Tolan elindeki navigasyonu gösterip camiye gitmeye çalıştığını söyledi. Tanal da müftü olmasına rağmen caminin yolunu bilmeyen Tolan'a tepki gösterdi.

TANAL: TEMİZLİK İMANDANDIR, TOLAN: BANA NE

Tanal ardından kirli çevreyi gösterip 'Temizlik imandandır' hatırlatması yaparak müftülüğün bir çalışması olup olmadığını sordu.

Tolan, "Bana ne" yanıtını vermesi üzerine Tanal "Nasıl sana ne?" diyerek duruma tepki gösterdi.

"BANA NE ÖYLE Mİ?"

O anları CHP'li Tanal X hesabından paylaştı, şu notları düştü:

"“Bana ne?” öyle mi Müftü bey!

2023’teki deprem ve sel felaketlerinin ardından kendi kaderine terk edilen, altyapısı yenilenmeyen, temizlik yapılmayan Şanlıurfa Haliliye Ahmet Yesevi Mahallesi’nde vatandaşların şikayetini dinlerken, Şanlıurfa İl Müftüsü’ne denk geldik.

Navigasyonla caminin yerini arayan Müftü beye, mahalledeki temizlik sorunundan bahsettim.

Şanlıurfa İl Müftüsü, “Bana ne?” diyerek nezaket dışı cevap verdi.

Navigasyonla sorumluluğundaki camiye gitmeye çalışan Şanlıurfa İl Müftüsü’nden önce camiye vardık.

Haliliye Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki Çinkos Müslüm Efendi Camisi’nin hali nedir böyle Müftü bey?

Sana ne öyle mi?

Temizlik imandan gelmiyor mu?"