Müftü intihar etmişti: Gözler Diyanet'e çevrildi!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan müftü Mehmet Deniz’in yaşam tarzı nedeniyle Diyanet’ten baskı gördüğü, hakkında soruşturma açıldığı, mahkeme kararı uygulanmayarak görevine iade edilmediği ve bu nedenle yaşamına son verdiği iddiası tartışma yarattı.

Balıkesir İl Müftülüğü’nde, Deniz’in intiharı nedeniyle “personelin yönetime kin kustuğu” belirtilirken “Başkanlık büyük bir yanlış yaptı. İdare mahkemesi kararı uygulanmadı. Düzgün bir müftüydü” yorumları yapılıyor. Taşra teşkilatında ise “Sahipsiz biriydi. Destekçisi olsaydı bunlar yaşanmazdı” değerlendirmeleri gündeme geldi.

‘LİYAKAT’ ELEŞTİRİSİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda da personel, başta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş olmak üzere yönetime tepkili. Erbaş’ın, şartları karşılamamasına karşın Beykoz’a müftü olarak atadığı damadı Muhammet Likoğlu kıyaslaması yapılıyor.

Likoğlu’nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a hakaret etmesine karşın hakkında işlem yapılmadığını anımsatan başkanlık personeli, “Bir siyasetçi arasaydı Ali Erbaş’ı, mahkeme kararı hemen uygulanırdı. Bırakın mahkeme kararını, açılan soruşturma bile kapatılırdı. Ali Erbaş’ın müftü damadı, milletvekiline ‘adam değilsin’ dedi, soruşturma açılmadı. Bu müftü basit konulardan soruşturma geçirdi ve tenzil ile cezalandırıldı. Sorumlulardan kim hesap soracak? Bir yönetici taziye mesajı bile paylaşmadı. Bu sessizlik neden?” sorusunu yöneltiyor.

‘HESABINI KİM VERECEK?’

Müftü Mehmet Deniz’in eşi Zeynep Deniz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Mazlum olduğunuz aşikâr mahkemeye gidin” dediğini söyledi. Deniz, “Ali Erbaş’a sesleniyorum, Bunun hesabını bana, çocuklarıma kim verecek? Mazlum olduğunuz aşikâr dediğiniz halde mahkeme kararları kimler tarafından müdahale edilerek bu hale getirildi?” dedi.

Öte yandan Adaletli, Dinamik, İdealist, Liyakatlı Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu, “Bu insanı haksızlık nedeniyle kaybettik. Atama Yürütme Kurulu, kınama cezasını kaldırmadı. Bir müftü niçin intihar eder?” ifadelerini kullandı.

Müftü Deniz’in bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi ve cüppe giymemesi nedeniyle hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmış, müftülükten atılmıştı. Balıkesir İdare Mahkemesi, Diyanet’in kınama cezasını ve müftülükten atma kararını bozarak göreve iade kararı vermişti. Ancak Diyanet kararı işleme koymamıştı.