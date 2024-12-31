20 yıl sonra ortaya çıktı! Müge Anlı'da 'cinayet' itirafı geldi: Nezaket Uyur'un başına gelenler kan dondurdu...
Kızlarının 20 yıldır kayıp olarak aradığı Nezaket Uyur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini, Nezaket’in kayınbiraderleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
Yaklık 20 yıllık düğüm, Müge Anlı’da çözüldü...
28 yaşındaki Habibe, 2005 yılından bu yana kayıp olan annesi Nezaket Uyur’u aramak için 3 kız kardeşi ile birlikte Müge Anlı'ya başvurdu. Annelerinin öldürüldüğünden şüphelenen kardeşler, katilin babaları olduğunu iddia etti.
UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİASI TANSİYON YÜKSELTTİ
Programda kayıp kadın ile ilgili uyuşturucu kullandığı ve eve erkekler getirdiği iddiaları da ortaya atıldı.
Habibe, babalarının kendi ve kardeşlerine "Sizin babanız kim, onu bile bilmiyorum” diyerek şiddet uyguladığını söyledi.
Kayıp kadının eşi Yusuf ise "Karım uyuşturucu kullanıyordu ve fuhuş yapıyordu” iddiasını ortaya attı.
KAYINBİRADERLERİ ÖLDÜRDÜ
Türkiye’nin konuştuğu olayda dünkü yayında tansiyon yükselten anlar yaşandı. Yayına bir gizli tanık katıldı ve kayıp Nezaket’in kayınbiraderleri tarafından tecavüz edilip öldürüldüğünü iddia etti.
Gizli tanık, Nezaket’in eşi Yusuf’un da olaydan haberi olduğunu öne sürdü. Skandal itirafın hemen ardından eski eş Yusuf, canlı yayından alınıp elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü.
BELGRAD'A GÖMMÜŞLER
Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafının geldiğini açıklayarak Yusuf’un 4 kardeşinin de gözaltına alındığını duyurdu.
CİNAYETİN SEBEBİ DE ORTAYA ÇIKTI
Yayında açıklananlara göre, cinayetin sebebi de ortaya çıktı.
İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf’un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.
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