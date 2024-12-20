Müge Anlı'da işlenmişti... Handan Hemşire'nin hayatı dizi oluyor: Ayta Sözeri başrol!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:36

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:36

Yıllarca kadın kimliğiyle hemşirelik yapan ve erkek olduğu ölümünden sonra ortaya çıkan Handan Hemşire’nin sıra dışı hikâyesi, dijital dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Ayta Sözeri’nin yer alacağı dizi, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanıyor.

60 YILLIK SIRRIN ORTAYA ÇIKIŞI

Handan Hemşire olarak tanınan 60 yaşındaki Şükran Aktaş’ın ölümü, Türkiye’yi şoke eden bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Adli tıp muayenesinde erkek olduğu anlaşılan ve gerçek adının Nail Ç. olduğu belirlenen Aktaş, sahte diploma ile yıllarca hemşirelik yapmıştı. Şükran Aktaş’ın büyüttüğü ve 22 yaşında olan Tansu isimli kızı ise, biyolojik annesini bulmak için Müge Anlı’ya başvurarak dikkatleri bu ilginç hikâyeye çekmişti. Tansu’nun bir hastaneden çalındığı ortaya çıkmıştı.







DİZİ HAKKINDA

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Handan Hemşire’nin hayatı, Berton Medya’nın yapımcılığı ve Pass Film’in uygulayıcı yapımcılığıyla ekranlara taşınıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu diziyi, Eray Yasin Işık kaleme alıyor.

Başarılı oyuncu Ayta Sözeri, Handan Hemşire karakterine hayat verirken, genç erkek hâlini Yağız Can Konyalı canlandıracak. Handan’ın kızı Tansu rolünde ise Asude Kalebek yer alacak. Dizinin diğer başlıca oyuncuları arasında Murat Kılıç, Elit Andaç Çam, Orhan Alkaya, Tarhan Karagöz, Evren Duyal, Mehmet Aykaç ve Sedef Avcı bulunuyor.







HANDAN DİZİSİNİN KONUSU

60 yaşında hemşirelik mesleğinden emekli olduktan sonra kendi butiğini açan, çevresinde “abla” olarak sevilen ve sayılan Şükran Aktaş’ın (Handan Hemşire) bu sıra dışı yaşamı, dijital dünyada izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.