Ölen motokuryenin eşini programa çıkarmamıştı... Müge Anlı'ya Armağan Çağlayan'dan destek geldi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:02

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:02

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e aracıyla çarparak ölümüne neden oldu.

Cumhuriyet, Göçer'in ailesinin cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurduğunu ancak kabul edilmediğini ortaya çıkardı.

Kısa sürede gündem olan Anlı'ya sahip çıkan Armağan Çağlayan, "O programda fail aranıyor, fail belli zaten" ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZ MÜGE ANLI'YA YÜKLENİYORSUNUZ"

Kısa sürede gündem olan Müge Anlı'ya destek olan Armağan Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili arkadaşlar hepiniz Müge Anlı'ya yükleniyorsunuz da, Müge Hanım ne yapacak televizyon programında olayla ilgili ? Zaten fail belli. Tutuklamayan ya da idari karar almayan merciler kişiler belli, sorumlular belli. O programda 'fail' aranıyor, fail zaten belli. Faili belli olan bir olay da neyi seyrettirecek Müge Hanım?" ifadelerini kullandı.