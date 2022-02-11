Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun: Elektrik zammı hukuka aykırı, geri çekilmeli
Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, elektrik zamlarının hukuka aykırı olduğunu belirterek geri çekilmesi için Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu.
Muğla Barosu, yüksek elektrik zammının iptali için hukuki adım attı. Baro, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hayata geçirdiği elektrik zamlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı.
Açılan davaya ilişkin açıklama yapan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, son günlerde gelen elektrik faturalarının toplumun tüm kesimleri için katlanılamaz düzeyde olduğunu vurguladı. Uzun, devletin 'sosyal bir hukuk devleti olduğuna, elektrik enerjisinin insan yaşamı için zorunlu ve temel bir ihtiyaç olduğuna, idarenin takdir hakkının kamu yararına uygun olması gerektiğine' dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bunları dikkate almayan kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Muğla Barosu olarak Danıştay'da son zam kararlarının ivedi olarak yürütmesinin durdurulması ve devamında da iptallerinin sağlanması için dava açtık."
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