Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova için verdiği hukuk mücadelesini kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal varlıklarının korunması için hukuki mücadelelerini sürdürüyor. Çevresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını öncelikli hedefleri arasında gören Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarda hukuki kazanım elde etti.

Bakanlar Kurulu kararıyla doğal sit koruma statüsü düşürülmüştü

Muğla’nın Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 2018 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla birçok alanın doğal sit koruma statüsü düşürülmüştü. Bu kararın ardından bölgenin korunması için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, söz konusu düzenlemenin iptali için yargıya başvurdu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AÇTIĞI DAVA SONUCUNDA KARAR İPTAL EDİLDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda Danıştay 4. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın iptaliyle birlikte, Gökova’daki doğal alanların koruma statüleri yeniden güvence altına alınmış oldu. Mahkeme kararında, Ekolojik Temelli Bilimsel Raporun alanın peyzaj özelliklerini temsil etme açısından yetersiz olduğu, ekolojik temelli bulguların yetersiz olduğu belirtildi.

"MUĞLA’MIZIN DOĞAL VE ÇEVRESEL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZDİR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, karara ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Muğla’mız sadece ülkemizin değil, dünyanın da en değerli doğal alanlarından birine sahip. Gökova Körfezi, biyolojik çeşitliliği, deniz ekosistemi, endemik türleri ve peyzaj özellikleriyle eşsiz bir mirastır. Bu alanların korunması, yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğudur. Muğla’mızın doğal ve çevresel değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarabilmek öncelikli hedefimizdir. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde elde edilen bu hukuki kazanım, hem kentimiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek kuşaklara temiz bir çevre, bozulmamış ekosistemler ve korunmuş doğal alanlar bırakmak için mücadele etmeye devam edeceğiz."