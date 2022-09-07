Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden 30 milyon 460 bin liralık içme suyu yatırımı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:12

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma tarafından Milas ilçesi Türkevleri, Bozalan (Siteler mevkii) ve Çökertme Mahalleleri İçme Suyu Temin Projesi için imzalar atıldı.

PROJENİN MALİYETİ 30 MİLYON 460 BİN TL

İlbank tarafından 8 Şubat 2019 tarihinde onaylanan projenin uygulamaya geçirilmesi adına projenin ihalesi 2 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı. 1 Eylül 2022 tarihinde 30 Milyon 460 bin 292, 26 TL bedel ile yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak işin yer teslimi yapıldı.

31 BİN 149 METRE İÇME SUYU ŞEBEKE VE İSALE HATTI YAPILACAK

İmzalanan proje kapsamında 1 adet 100 m3, 1 adet 400 m3 yeni içme suyu deposu, 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale yapılacak. Ayrıca 2 adet maslak, 2 adet basınç kırıcı vana odası, 25 adet tahliye odası, 19 adet vantuz odası, 3 adet debimetre odası, 1 adet branşman vana odası ile 700 adet abone bağlantısı da yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Projenin tamamlanması ile birlikte Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahallelerinin içme suyu sorunu ortadan kaldırılacak.

7000 KİŞİYE YETERLİ DEBİDE İÇME SUYU SAĞLANACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas İlçesi Ören Mahallesi Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleri için içme suyu temin projesi çalışmaları 2017 yılı itibari ile başladı. Yüklenici firma ile imzalanan proje kapsamında Dereköy bölgesinde içme suyu amaçlı kuyular açılarak 7000 kişiye yeterli debide (toplamda 15 lt/sn) içme suyu temini sağlanacak.