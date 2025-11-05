Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muğla'da acı olay... Polis memuru kalbine yenik düştü!

Muğla'da acı olay... Polis memuru kalbine yenik düştü!

5.11.2025 08:25:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Muğla'da acı olay... Polis memuru kalbine yenik düştü!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği’nde görev yapan polis memuru Deniz Çakıcı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Muğla Valiliği önünde görev yapan polis memuru Deniz Çakıcı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Çakıcı, daha kapsamlı tedavisi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis memuru daha sonra, ciğerlerinde ödem oluşması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Ancak Çakıcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren polis memuru Deniz Çakır için bugün saat 13.30’da valilik önünde tören yapılacak. Polis memuru, tören sonrasında Yatağan Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yatağan Şehir Mezarlığı'na toprağa verilecek.

İlgili Konular: #polis #muğla #kalp krizi

İlgili Haberler

Polise yumruklu saldırı soruşturmasında yeni gelişme!
Polise yumruklu saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aksaray'da sürücüden kimlik isteyen trafik polislerine karşı yapılan ve kameralara yansıyan yumruklu saldırıda 3 kişi tutuklandı.
Polise saldırdığı iddia edilen MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı
Polise saldırdığı iddia edilen MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı MHP, polise yumruk atarak çenesini kırdığı öne sürülen Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak’ı görevden aldı. Kolak’ın olay öncesinde alkol alıp çevredekileri rahatsız ettiği iddia edildi.
Nöbetçi polisi bıçakla yaralamıştı: O şahıs tutuklandı
Nöbetçi polisi bıçakla yaralamıştı: O şahıs tutuklandı Şanlıurfa'da polis merkezinin önünde nöbet tutan polis memurunu kolundan bıçaklayan A.S. (29), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın madde bağımlısı olduğu bildirildi.