Muğla'da acı olay... Polis memuru kalbine yenik düştü!

Muğla Valiliği önünde görev yapan polis memuru Deniz Çakıcı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Çakıcı, daha kapsamlı tedavisi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis memuru daha sonra, ciğerlerinde ödem oluşması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Ancak Çakıcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren polis memuru Deniz Çakır için bugün saat 13.30’da valilik önünde tören yapılacak. Polis memuru, tören sonrasında Yatağan Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yatağan Şehir Mezarlığı'na toprağa verilecek.