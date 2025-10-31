Polise saldırdığı iddia edilen MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak görevden alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), hakkında ciddi iddialar ortaya atılan Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak ile ilgili harekete geçti.

Gazete Pencere’nin haberine göre, Kolak’ın bir polis memuruna saldırarak çenesini kırdığı iddiaları üzerine MHP Genel Merkezi, Kolak’ı görevden aldı.

Alkol alıp çevredekileri rahatsız ettiği ileri sürüldü

İddialara göre, Cemil Kolak ve arkadaşlarının bir iş yeri önünde alkol aldığı ve çevreye rahatsızlık verdiği yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

“POLİSE YUMRUK ATARAK ÇENESİNİ KIRDI” İDDİASI

Polis ekibi ile Cemil Kolak arasında yaşanan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, Kolak’ın polis memuruna yumruk attığı öne sürüldü.

Darbenin ardından polis memurunun çenesinin kırıldığı ve dikiş atıldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, MHP Genel Merkezi’nin hızlı bir şekilde harekete geçtiği ve Cemil Kolak’ı Kaş İlçe Başkanlığı görevinden aldığı öğrenildi.