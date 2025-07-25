Muğla'da antik kent alanında yangın!

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi’nde Stratonikia Antik Kenti’ne yakın bölgedeki zirai alanda yangın çıktı.
Yangın karayolu yakınındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahaleye başladı.
YANGIN ANTİK KENT İÇERİSİNDE DEVAM EDİYOR
Alevlerin Stratonikia Antik Kenti içerisindeki zirai alanda devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor